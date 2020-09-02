Около 130 нарушителей судовождения были выявлены за лето в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выявили на водоемах Москвы за лето около 130 нарушителей правил судовождения. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Порядка 130 нарушителей выявлено сотрудниками ГИМС за прошедшее лето. Наибольшее количество протоколов составлено за нарушение правил эксплуатации судов и управление судном лицом, не имеющим права на управление - их порядка 90, а также нарушение правил плавания - более 20", - сказали в главке.

Всего на учете столичной ГИМС находятся 29 тыс. судов. За лето были зарегистрированы 400 судов и права получили 800 судоводителей. "Происшествий с маломерными судами на водных объектах Москвы не допущено", - добавили в пресс-службе.