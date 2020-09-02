Московская международная книжная ярмарка открылась в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка, на которой представят десятки тысяч книг из разных регионов, открылась в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Мероприятие пройдет со 2 по 6 сентября.

"Эпидемия внесла свои коррективы в традиции книжного форума - ярмарка была вынуждена переехать в Центральный выставочный зал "Манеж", кроме того, еще одним новшеством стало проведение ярмарки одновременно и в офлайн-, и в онлайн-форматах. Все мероприятия, которые пройдут на ярмарке в эти пять дней, будут транслироваться на официальном сайте ярмарки и в социальных сетях, благодаря чему на всех сценах в "Манеже" сможет побывать максимальное количество зрителей", - сказал руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский на открытии 33-й Московской международной книжной ярмарки.

Более 300 издательств из разных регионов России представляют в "Манеже" десятки тысяч книг. Среди них самые громкие и долгожданные книжные новинки этого года, выход которых был отложен из-за пандемии, бестселлеры, детская и учебная литература, нон-фикшн, музейные и арт-издания. Книги можно приобрести по специальным ценам. Почетный гость Московской международной книжной ярмарки 2020 года - Республика Корея - устроит обширный онлайн-экскурс по корейскому книгоизданию и познакомит с наиболее интересными новинками и авторами в рамках своей программы Future-ing ("Будущее - сегодня").

Для посетителей ярмарки предусмотрен ряд профилактических мер. Билеты на мероприятие можно приобрести только онлайн на сайте ярмарки. Для посещения ярмарки необходимо быть в маске и перчатках. Также проводятся необходимые меры по дезинфекции пространств, площадок для выступлений, торговых мест. Посетителям предоставлены средства для дезинфекции рук. Мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ярмарки, а также в сообществе ММКЯ "Вконтакте".

Московская международная книжная ярмарка впервые прошла в Москве в 1977 году. Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Российского книжного союза и правительства Москвы.