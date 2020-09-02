В школах Москвы могут начать проводить регулярные уроки по профилактике коронавируса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева предложила проводить уроки по профилактике коронавирусной инфекции во всех образовательных учреждениях столицы. Об этом в среду она сообщила в ходе урока в школе №1234.

Впервые такой урок состоялся в среду для учеников пятого класса данного учебного заведения. "Мы должны сегодняшний урок сделать интересным, потому что, если все будет, как мы задумали, то этот урок будет потом тиражироваться на все московские школы, и он будет обучающим", - сказала Андреева.

В ходе мероприятия она напомнила присутствующим о том, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией детям и взрослым необходимо соблюдать правила, которые не позволят заразиться инфекцией.

"Мы готовили школы Москвы к новому учебному сезону и хотели сделать все, чтобы вы, дети, учились не в онлайн-формате. Сейчас важно помнить о правилах, в том числе о том, что нужно соблюдать социальную дистанцию, мыть руки с мылом, использовать санитайзеры, укреплять иммунитет", - сказала Андреева.

Она добавила, что в новом учебном году во всех школах Москвы были приняты новые правила безопасности. В том числе при входе в учебное заведение утром дети и сотрудники школы проходят бесконтактную термометрию, а также их проверяют на симптомы ОРВИ.

"В каждом образовательном учреждении, в том числе и в этом, установлены санитайзеры в коридорах. Также обязательно проходит безопасное обеззараживание воздуха при помощи бактерицидных ламп", - пояснила она.

О ситуации

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 263 684 случая заражения, из них 625 за последние сутки. Выздоровели 216 742 человека, умерли 4 844. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 359.

Первого сентября в Москве стартовал новый учебный год. Студенты и школьники приступили к очным занятиям в классах и аудиториях после пятимесячного коронавирусного перерыва.