Все жилые дома и значимые соцобъекты столицы подготовлены к отопительному сезону

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, к 1 сентября, сообщил ТАСС в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"С момента окончания отопительного сезона сразу начинается подготовка к новому: проводятся гидравлические испытания на тепловых и водопроводных сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, электросетей. Все оборудование тщательно проверяется и тестируется, чтобы исключить возможные сбои в осенне-зимний период. <...> В общей сложности городскими службами подготовлено около 73 тыс. объектов, в том числе 33,9 тыс. многоквартирных домов, порядка 8,7 тыс. значимых социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов", - рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что в текущем году из-за эпидемиологической ситуации был перенесен старт работ по проведению гидравлических испытаний. "В городе действовал режим повышенной готовности, многие жители работали удаленно, из дома, поэтому было принято решение перенести дату начала гидравлических испытаний, так как они предусматривают временное отключение горячего водоснабжения. Традиционно работы стартовали в начале мая, в этом году к ним приступили только 1 июля, они были выполнены в установленный срок - до 1 сентября", - добавил Бирюков.

Также глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к осенне-зимнему периоду по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 16,5 тыс. тепловых сетей, 10,2 тыс. тепловых пунктов, 46 районных и квартальных тепловых станций, 96 малых котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тыс. км электрических сетей, 162 высоковольтные и 20,6 тыс. трансформаторных подстанций. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тыс. км водопроводных и порядка 4,8 тыс. км канализационных сетей, отремонтировали 284 пожарных гидранта и более 6 тыс. колодцев. Кроме того, специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,6 тыс. км газовых сетей, 263 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 40 км газопровода.

Также Бирюков сообщил, что в рамках подготовки к зиме в столице ведется ремонт дорог, мостов и тоннелей. "В настоящее время выполнено более 75% от общего объема работ по дорогам, всего запланирован ремонт более 900 дорожных объектов общей площадью свыше 18 млн кв. м. Завершен ремонт 12 мостов и тоннелей, до конца года в порядок приведут еще 19 таких сооружений", - отметил заммэра Москвы.