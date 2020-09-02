Мемориальные доски артистам Клюеву и Печерниковой могут установить в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Память артистов Бориса Клюева и Ирины Печерниковой могут увековечить в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов.

"Уверен, что обращение по увековечиванию памяти поступит в Московскую городскую думу, потому что это два талантливейших человека, внесших большой вклад как в театральное наше развитие, нашу театральную культуру, так и в кинокультуру, в кинематограф. Поэтому они достойны того, чтобы их память была увековечена", - рассказал Герасимов.

Об артистах

Народный артист РФ Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Прощание с ним состоится 4 сентября в Государственном академическом Малом театре.

Клюев в 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище, институт, им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). С 1969 года - актер Государственного академического Малого театра России. Исполнил на его сцене различные роли в более чем 60 спектаклях, среди которых "Гроза", "Горе от ума", "Король Лир", "Делец", "Корсиканка", "Мольер", "Пиковая дама", "Маскарад" и других.

Также широко известен в качестве киноактера. Исполнял роли в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Михайло Ломоносов", "ТАСС уполномочен заявить…", телесериал "Воронины". В общей сложности снялся в более чем 120 фильмах и сериалах.

Награжден орденами Дружбы (1999), Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015). В мае 2018 года стало известно, что актер борется с онкологическим заболеванием.

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла 1 сентября на 75-м году жизни. Она будет кремирована, прах захоронят в ячейке на Ваганьковском кладбище.

Печерникова в 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. В. Маяковского. Работала также в Государственном академическом Малом театре в 1978-1990-х годах. В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других. В 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу "Формула красоты".

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