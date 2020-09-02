Велопрокатом в Москве воспользовались более 3,5 млн раз за лето 2020 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 3,5 млн поездок совершили пользователи Московского велопроката за нынешнее лето. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С начала августа москвичи совершили более миллиона поездок через приложение по прокату велосипедов "Велобайк". А всего за лето прокатом воспользовались более 3,5 млн раз", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в августе более 14 тыс. пассажиров протестировали обновленное приложение "Метро Москвы", которое в ближайшее время появится для всех пассажиров столичного метрополитена. Также на станциях метро начали тестировать информационные голографические экраны о пассажирских сервисах.

По итогам работы велопроката в сезоне 2019 года в Москве совершено 5 млн поездок, что на 17% превысило данный показатель за аналогичный период 2018 года.