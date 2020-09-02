Собянин открыл клинику урологии и приемное отделение в ГКБ им. Спасокукоцкого в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл после капитального ремонта клинику урологии и новое приемное отделение ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого, расположенные на севере столицы.

"В клинике Спасокукоцкого приняли вызов пандемии, здесь были созданы три корпуса, которые работали, принимали пациентов со всей Москвы. <...> И параллельно, не останавливаясь практически ни на один день, здесь велись работы по дальнейшей модернизации клиники: несколько корпусов, приемное отделение, которое сейчас является очень комфортным и для пациентов, и для врачей, которые оказывают помощь по европейским стандартам", - сказал мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в мае-августе 2020 года был выполнен капитальный ремонт стационарного корпуса №2, в котором расположены онкоурологическое отделение на 35 коек и университетская клиника урологии МГМСУ им. Евдокимова. Отремонтированный корпус уже принял своих первых пациентов. В сентябре должен завершиться ремонт корпуса №3, где находятся урологические отделения №3 и 4 на 115 коек. В результате ремонта полностью обновлены все шесть операционных корпуса №2. Еще восемь операционных откроются после завершения ремонта корпуса №3.

"Параллельно также была реконструирована одна из лучших в России урологических клиник на базе медицинского центра Спасокукоцкого, здесь все современное оборудование. На тот момент, когда входили в реконструкцию, ситуация здесь была неплохая, но не мирового уровня, сегодня она выглядит значительно лучше. В ближайшее время введется еще один корпус, будет закуплен еще один аппарат роботизированной хирургии "ДаВинчи". Клиника будет и дальше развиваться", - сказал Собянин.

Как добавили в пресс-службе, благодаря модернизации клиника урологии ГКБ им. Спасокукоцкого сможет увеличить прием пациентов с 7 до 10 тыс. человек в год. Там также пояснили, что несколько лет назад в клинику урологии был поставлен хирургический робот DaVinci. Ежегодно хирурги клиники проводят порядка 300 робот-ассистированных операций, которые являются "золотым стандартом" современной урологии. Также в клинике установлена единственная в России роботизированная установка Focal One - аппарат позволяет видеть изображение предстательной железы в режиме реального времени во время подачи ультразвука, что крайне важно для более безопасного и точного проведения операций.

Клиника урологии ГКБ им. Спасокукоцкого является ведущим городским центром, специалисты которого оказывают весь спектр профильной медицинской помощи мужчинам и женщинам от проведения диагностики и консультаций, малоинвазивных операций до высокотехнологичного лечения заболеваний мочеполовой системы. То, что клиника работает на базе многопрофильного стационара, позволяет при наличии смежных патологий привлекать к лечению других профильных специалистов.