Более 300 домов ремонтируют в центре Москвы по региональной программе капремонта

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 300 домов ремонтируются в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в рамках региональной программы капремонта. Лидерами по объему работ стали Пресненский и Басманный районы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта.

"Более 300 домов ремонтируется на сегодняшний день в Центральном административном округе столицы в рамках региональной программы капитального ремонта. Работы идут во всех районах ЦАО, но лидерами по объемам проводимых работ стали Пресненский и Басманный районы, в них идут работы более чем в 80 и 60 домах соответственно <...> Для каждого дома разрабатывается индивидуальная проектная документация. Всего с 2015 года в ЦАО работы проводились почти в 1 тыс. домов", - уточнили в фонде.

В пресс-службе отметили, что сезонные работы, такие как ремонт фасадов и кровель, уже близки к завершению, их планируется закончить в ближайшие недели. В центре города сейчас ремонтируют 180 фасадов. "Это кирпичные и панельные дома, окрашенные и штукатуренные. В рамках ремонта фасадов применяются новые технологии и материалы. Например, привычный глазу неокрашенный кирпич не просто моется, а еще и обрабатывается гидрофобизатором", - добавили в фонде.

По данным пресс-службы, региональная программа капитального ремонта в Москве является самой масштабной в России, город реализует комплексный подход в этом направлении. В перечень работ вошли ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов, с 2017 года - замена оконных блоков в местах общего пользования. В 2018 году был введен новый вид работ - капитальный ремонт подъездов.