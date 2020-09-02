МЧС впервые за почти 10 лет выдало ключи от квартир 11 военнослужащим в Московском регионе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в среду выдал ключи от квартир 11 военнослужащим министерства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Вручение ключей от новых квартир сотрудникам министерства стало возможным благодаря кропотливой работе как министерства, так и правительства Москвы. Сегодня я с большим удовольствием хочу вручить вам ключи и поздравить вас и ваши семьи с этим, безусловно, долгожданным и радостным событием. Это радостное событие и для ведомства, так как около 10 лет в Московском регионе ключи от квартир не вручались", - цитируют в пресс-службе обращение министра к военнослужащим.

Всего было распределено 38 жилых помещений. В очереди на жилье находится еще 31 военнослужащий центрального аппарата МЧС. "Мероприятия по созданию комфортных условий проживания сотрудников ведомства будут продолжены", - добавили в ведомстве.

Последний раз в Московском регионе ключи от квартир вручались 3 октября 2011 года. Тогда около 100 семей сотрудников МЧС получили квартиры в новостройке в Лобне.