Документальный фильм о жизни Москвы во время войны покажут в кинотеатре Москино 5 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Показ документального фильма о буднях военной Москвы с живым музыкальным сопровождением "Москва 1941-1945. Хроники будней" состоится в кинотеатрах Москино 5 сентября. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения.

"В этом году 5 сентября в 17:00 в кинотеатре "Москино Космос" состоится специальный показ архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", созданного Москино при поддержке департамента культуры города Москвы. Специально для фильма музыканты создали ряд электронных композиций и импровизаций с приглашенными инструменталистами. На показе в День города саундтрек будет исполнен вживую", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что "Москва 1941-1945. Хроники будней" приурочен к 75-летию Победы и основан на хроникальных материалах, часть из которых широкий круг зрителей увидит впервые. В кадре - Москва и ее жители в годы Великой Отечественной войны, будничная городская жизнь на фоне больших исторических событий.

"Фильм смонтирован по принципу сезонности: лето, осень, зима, весна и снова лето. Действие обрамляют начало войны и ее конец. Летом 1941-го москвичи уходят на фронт, летом 1945-го - возвращаются. Кадры разных лет свободно соседствуют друг с другом и работают на создание собирательного образа Москвы военного времени", - рассказал собеседник агентства.

Также в День города, 5 сентября, в 20:30 в автомобильном кинотеатре "Кинопаркинг" около станции метро "Филатов луг" Москино совместно с Московским транспортом и Мосфильмом покажут культовый фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", получивший в 1981 году премию "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке".

В Москве 5-6 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города. Масштабных народных гуляний, включая фестиваль на Тверской улице, не будет, а праздник пройдет без традиционного фейерверка. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.