Акция памяти освободителей мира от нацизма пройдет в московском соборе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Международная акция памяти освободителей мира от нацизма состоится 2 сентября в Москве в рамках основных мероприятий Организационного комитета "Победа" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР).

"Реквием пройдет сегодня в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. В 15:30 - открытие выставки "Христианские мученики - жертвы нацизма", - сказал ТАСС глава администрации ЕЛЦР пастор Виктор Вебер.

Основной частью программы международной акции памяти станет Реквием Иоганнеса Брамса в исполнении Светланы Касьян (сопрано), Владимира Байкова (баритон) и Академического большого хора "Мастера хорового пения".

Выставка "Христианские мученики - жертвы нацизма" посвящена священникам, выступавшим против войны и пострадавшим от гитлеровского режима. В рамках акции 2 сентября также прошел круглый стол памяти мучеников традиционных конфессий во времена нацизма.