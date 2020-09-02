Трафик на дорогах Москвы 1 сентября превысил показатели 2019 года на 6%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах Москвы в День знаний превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 6%. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Первого сентября в столице передвигалось 3,3 млн автомобилей - на 190 тыс. машин или на 6% больше, чем в аналогичный день в прошлом году. Кроме того, на 7% машин больше было 31 августа - это плюс 210 тыс. автомобилей, заторы на дорогах на 2 балла выше, чем в прошлом году - загруженность оценивалась в 8 баллов", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Ранее руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Михаил Кизлык сообщил ТАСС, что в начале сентября количество автомобилей на дорогах и поездок в целом станет еще больше: закончится сезон отпусков, в город вернутся студенты и школьники, некоторые компании отменят удаленную работу своих сотрудников. По его словам, заторы на дорогах столицы в начале сентября будут достигать 9 баллов. На этой неделе в столице ожидаются более длинные и сложные часы пик, занятые городское парковки, а также увеличение времени в пути для автомобилистов.

Москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом. Кизлык подчеркнул, что городской транспорт в Москве максимально безопасен по всем параметрам, включая санитарные нормы и требования. Весь подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры, с которой взаимодействуют жители, тщательно и регулярно дезинфицируют. На всех станциях метро и МЦК, а также на автобусных остановках установлены санитайзеры.