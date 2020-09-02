Более 100 автомобилей такси в день перевозят врачей для обходов пациентов в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ежедневно более 100 легковых автомобилей такси перевозят врачей для обходов пациентов. Всего с апреля было совершено более 42 тыс. поездок медицинских работников на такси, сообщил ТАСС в среду замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Когда у нас началась пандемия, мы совместно с департаментом здравоохранения думали, чем можем помочь нашим жителям, и пришли к очень правильному решению. Мы выделили автомобили такси, которые стали перевозить медицинских работников. Это мера продлена до конца сентября. Сегодня более 100 автомобилей такси ежедневно перевозят врачей для обходов пациентов", - сказал Пронин.

Он уточнил, что с середины апреля по август в столице было совершено более 42 тыс. поездок медицинских работников на такси. Автомобили такси бесплатно перевозят медиков из других регионов РФ, участвующих в оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также районных медработников для обхода пациентов.

"По согласованию с мэром города, таксомоторным компаниям оплачивают фиксированную плату за 12 часов работы. Для медиков такие поездки совершенно бесплатны, так они быстрей смогут добираться до людей, нуждающихся в их профессиональной помощи", - отметил Пронин.

Он подчеркнул, что во время пандемии особое внимание уделялось санитарной обработке такси, проверке цифровых пропусков у пассажиров. "Сейчас дезинфекция продолжается, но осталось обязательным требование носить средства индивидуальной защиты", - сказал Пронин.