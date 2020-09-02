Цифровой профиль такси планируют создать в Москве до конца 2020 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Транспортный комплекс Москвы планирует завершить работы по созданию цифрового профиля водителя такси до конца 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в среду замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Мы сейчас очень плотно работаем над созданием до конца года цифрового профиля водителя такси: его введение позволит сделать поездки пассажиров безопасными, так как они будут точно знать, что водитель, который их везет, надежный и проверенный. Водителю такси это даст понятный рейтинг, профессию, прозрачные отношения с агрегаторами, соблюдение режима труда и отдыха. А для города в целом это позволит снизить доступ недобросовестных водителей в профессию, снизит уровень ДТП с автомобилями такси. Наша цель - сделать рынок таксомоторных перевозок полностью прозрачным и безопасным", - сказал Пронин.

По его словам, создание цифрового профиля водителя будет осуществляться через регистрацию на портале госуслуг. Затем будет проводиться проверка по базам данных водительского удостоверения, наличие судимостей, наркотических и психиатрических заболеваний, штрафов за грубое нарушение правил дорожного движения.