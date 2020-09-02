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Количество пассажиров в московском такси в сутки превысило прошлогодние показатели

На такси в столице совершают 909 тыс. поездок в сутки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число пассажиров такси в сутки в Москве в августе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом. Ежедневно автомобили такси перевозят 909 тыс. человек, а среднее время поездки составляет 10-15 минут, сообщил ТАСС в среду замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Сегодня пассажиропоток московского такси несколько изменился, так как не полностью возобновлено международное авиасообщение и меньше заказов в аэропорты. При этом число пассажиров такси выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на такси в Москве совершают в среднем 909 тыс. поездок в сутки, в августе 2019 года - 890 тыс. поездок", - сказал Пронин.

Он добавил, что на одну машину такси приходится ежедневно в среднем 13-15 заказов, а средняя дистанция поездки составляет 7-8 км.

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Россия
Цифровой профиль такси планируют создать в Москве до конца 2020 года
Замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин отметил, что введение цифрового профиля позволит сделать поездки пассажиров безопасными, так как они будут знать, что водитель, который их везет, надежный и проверенный
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