Количество пассажиров в московском такси в сутки превысило прошлогодние показатели

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число пассажиров такси в сутки в Москве в августе выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом. Ежедневно автомобили такси перевозят 909 тыс. человек, а среднее время поездки составляет 10-15 минут, сообщил ТАСС в среду замруководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"Сегодня пассажиропоток московского такси несколько изменился, так как не полностью возобновлено международное авиасообщение и меньше заказов в аэропорты. При этом число пассажиров такси выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на такси в Москве совершают в среднем 909 тыс. поездок в сутки, в августе 2019 года - 890 тыс. поездок", - сказал Пронин.

Он добавил, что на одну машину такси приходится ежедневно в среднем 13-15 заказов, а средняя дистанция поездки составляет 7-8 км.