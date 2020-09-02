Выставка Шилова "Они сражались за Родину!" открылась на московском Арбате

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Репродукции более чем 40 портретов участников Великой Отечественной войны работы народного художника СССР Александра Шилова вошли в экспозицию "Они сражались за Родину!", открытую в среду на московской улице Арбат. Выставка приурочена к 75-летию Победы и Дню города Москвы.

"Все это делается для того, чтобы герои остались навсегда в памяти людей, потому что они за нас отдавали жизни. Это не какие-то красивые слова: аннотации к каждому портрету свидетельствуют об этом", - отметил в разговоре с ТАСС художник.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, что выставку планировали открыть еще 9 мая, в День Победы. "Мы решили открыть ко Дню города, когда пик пандемии прошел. Мы должны отдать дань памяти и уважения тех людям, которые совершили и ратный, и трудовой подвиг", - сказал он.

На выставке представлены портреты легендарных разведчиков - героя Советского Союза Геворка Вартаняна, Джорджа Блейка, героя России Алексея Ботяна, ветерана службы внешней разведки Виталия Короткова, Кима Филби, за которые Шилов дважды получил первую премию ФСБ России в области искусства, а также отважных летчиков - героев Советского Союза Василия Емельяненко и Надежды Поповой, героя России Ивана Рубцова. Москвичи и гости города также могут увидеть портреты деятелей культуры, участников Великой Отечественной войны: народных артистов СССР Евгения Матвеева и Владимира Этуша, драматурга Виктора Розова, композитора Яна Френкеля, народного артиста России, пианиста Давида Лернера.

"Здесь нет каких-то лозунгов и призывов, здесь портреты и судьбы людей, каждый из которых был опален войной, но не остановился на этом: каждый из них прошел длинную жизнь, - подчеркнул Кибовский. - Александр Максович Шилов - летописец поколения наших героев".

Ознакомиться с экспозицией можно до 30 сентября.