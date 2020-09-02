Свыше 350 тыс. человек подключились к онлайн-трансляциям фестиваля "Ночь кино" в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Показы фильмов фестиваля "Ночь кино" в Москве посетили свыше 350 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Москино.

"В Москве в пятый раз 29 августа прошел фестиваль "Ночь кино", который был организован Москино и департаментом культуры города Москвы. Программа мероприятия в Москве включала 375 событий, которые прошли на более 150 площадках города - в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях. Также 18 событий акции были проведены в формате онлайн-трансляций, собравших более 350 тыс. просмотров", - пояснил собеседник агентства.

По словам пресс-службы, зрители смогли посмотреть на большом экране выдающиеся образцы зарубежного и отечественного кино - от хитов последних европейских фестивалей до советской классики, не теряющей актуальность; от немых фильмов начала прошлого века до новейших российских сериалов.

"Основной задачей акции 2020 года было предложить зрителям максимально насыщенную и разнообразную программу, несмотря на ограничения в условиях пандемии. Впервые ряд мероприятий акции прошел онлайн. Акцент центральной программы фестиваля был сделан на встречи со знаменитыми российскими и зарубежными режиссерами в форматах онлайн-интервью и "живых бесед", - пояснили в Москино.

Открытием "Ночи кино" стала премьера архивного монтажного фильма "Москва 1941-1945. Хроники будней", созданного Москино при поддержке департамента культуры города Москвы к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.