ВДНХ осенью проведет цикл лекций об истории русской роскоши

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Цикл бесплатных лекций об истории русской роскоши начнется 8 сентября в рамках образовательного проекта на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"8 сентября 2020 года в рамках образовательного проекта "Знание. ВДНХ" исследователь моды Тим Ильясов представит премьерный цикл лекций "История русской роскоши: от первых Романовых до наших дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь занятий планируют провести в течение сентября и октября в лектории павильона "Рабочий и колхозница". Участники мероприятия познакомятся с модой, бытом, декоративно-прикладным искусством через призму социального устройства общества в разные исторические периоды. Лекции будут бесплатными, но на них необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

На первой встрече, которая состоится 8 сентября в 19:00, Тим Ильясов расскажет о царских регалиях XVI-XVII веков, московских дворцах и палатах, одеяниях царей и цариц.

В связи с требованиями безопасности на каждом мероприятии будут соблюдаться социальная дистанция и проводиться измерение температуры. За расписанием лекций цикла можно следить на сайте проекта "Знание. ВДНХ".