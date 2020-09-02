"Сады здоровья" могут появиться почти во всех природных зонах Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют открыть "Сады здоровья" практически на всех природных территориях столицы. Об этом заявил в среду руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Сейчас "Сады здоровья", наверное, первые ласточки. Мы планируем их сделать практически на всех природных территориях", - сказал он в интервью телеканалу "Москва-24".

Как отметил Кульбачевский, власти Москвы сейчас собирают отзывы от посетителей "Садов здоровья". "Если москвичи нас поддержат и скажут, что это нужно, у нас еще есть места, в которых мы эти "Сады здоровья" можем создавать", - подчеркнул он.

В Москве созданы три "Сада здоровья": "Сад здоровья и активного долголетия" в Бирюлевском дендропарке, парк "Седьмое чувство" в ландшафтном заказнике "Тропаревский" и "Садово-парковая территория" в природном заказнике "Долина реки Сетунь". В "Садах здоровья" высажены фитонцидные деревья и кустарники, а также пряно-ароматические травы, для разных категорий посетителей есть свои многофункциональные зоны.