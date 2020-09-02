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Пробки в Москве достигли 8 баллов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и на ТТК

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 19:40 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока на данный момент снижена на следующих улицах: Тверская, Валовая, Житная, Кремлевская, Болотная набережная, Серпуховская, Ленинском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, других вылетных магистралях, а также на ряде участков МКАД.

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