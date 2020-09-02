{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Число умерших в городе за время пандемии достигло 4 857

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13 и составило 4 857. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 4 857 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 263 684 случая заражения, из них 625 за последние сутки. Выздоровели 216 742 человека. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 359. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Библиотеку литературы Древней Руси выбрали книгой года
В номинации "Проза года" лучшим назвали роман Максима Замшева "Концертмейстер", а в категории "Поэзия года" - сборник Олега Чухонцева "И звук и отзвук: из разных книг"
Читать полностью