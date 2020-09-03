Оборот индустрии гостеприимства Москвы увеличился за август на 38%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Динамика роста гостиничного сектора составила в Москве 27% за август, а оборот индустрии гостеприимства за последний месяц лета вырос на 38%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Одна из самых пострадавших в период временных ограничений отраслей экономики - столичная индустрия гостеприимства, терявшая за май и апрель до 90% прошлогоднего оборота, активно восстанавливается. Рост оборотов отрасли в июле к предыдущему месяцу составил 110%, в августе - 38% и достиг 39,65 млрд рублей", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

При этом динамика роста гостиничного сектора в августе составила 27%, туристических агентств 39%, добавил вице-мэр.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, говорить о полном восстановлении туристической отрасли до уровня очень успешного для этого сектора 2019 года пока рано - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обороты отрасли восстановились лишь на 46%. При этом меры поддержки наиболее пострадавших отраслей в Москве, в список которых вошла индустрия гостеприимства, а также федеральная программа субсидирования поездок по стране вывели отрасль на позитивную траекторию развития.

"Можно ожидать, что с ростом турпотока в Москву, в том числе иностранного, а также по мере постепенного открытия зарубежных туристических дестинаций для москвичей, загрузка гостиниц и выручка турагентств города постепенно восстановится до уровня прошлого года", - добавил Пуртов.

Поддержка бизнеса

С начала пандемии правительство Москвы последовательно приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки на общую сумму 85 млрд рублей. К середине июля мерами поддержки правительства Москвы охвачены свыше 36 тыс. организаций, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек. Объем фактически оказанной поддержки составил 26 млрд рублей. В первую очередь помощь оказывается тем отраслям и предприятиям, которые максимально в ней нуждаются.

На сегодняшний день поддержкой в той или иной степени охвачены практически все отрасли московской экономики. Особым направлением помощи является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса Москвы - организаций гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг.

Кроме того, субъектам МСП городом в рамках антикризисной поддержки предоставляются льготные кредиты, субсидии, гранты. В частности, льготные кредиты с субсидированными ставками (до 6% годовых по ранее взятым кредитам, до 8% - по новым кредитам) уже получили 388 компаний, объем кредитования превысил 15,9 млрд рублей, еще 393 компаниям одобрены заявки на сумму 9 млрд рублей.