В здании самого большого Дворца бракосочетания Москвы начался капитальный ремонт

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт начался во Дворце бракосочетания №4, который считается самым большим в Москве. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Дворец бракосочетания №4 - самый большой в столице. Мы понимаем, что свадьба - это важное событие в жизни каждой семьи, поэтому ЗАГС, а тем более Дворец бракосочетания, должен соответствовать статусу этого дня. После капитального ремонта здесь будет еще комфортнее, и торжественные свадебные церемонии станут более запоминающимися и красочными", - сказала Ракова.

По ее словам, в связи с ограничительными мерами начало строительных работ во Дворце бракосочетания №4 было приостановлено, а в настоящее время начался первый этап работ. В связи с тем, что у каждого отдела ЗАГС свой уникальный архив актов, ремонт будет проходить в два этапа. Сейчас во дворце прекращен прием заявлений на торжественную регистрацию брака, а остальные услуги остаются доступными. Во время капитального ремонта исторические значимые элементы - красивую широкую лестницу, люстру в зале торжественных регистраций и колонны из натурального камня - сохранят и отреставрируют.

Также в здании заменят инженерные системы, кровельные покрытия, улучшат отделку внутренних помещений и утеплят фасад. Для более рационального и комфортного размещения гостей и сотрудников будет проведена перепланировка помещений. Дворец оснастят всем необходимым для маломобильных групп граждан. Системы безопасности оборудуют камерами видеонаблюдения, тревожной кнопкой и постом охраны.

Дворец бракосочетания № 4 был образован в 1981 году, он занимает два этажа общей площадью 2 447 кв. м. На второй этаж Дворца ведет широкая мраморная лестница из 32 ступеней, которая, за долгие годы, стала знаменитой благодаря множеству сделанных на ней свадебных фотографий. Более четверти века, с 1991 по сентябрь 2016 года, иностранцы могли заключать брак в Москве только во Дворце бракосочетания №4, в 2019 году все отделы ЗАГС Москвы стали регистрировать браки с гражданами иностранных государств. Сотрудники дворца оказывают консультативную помощь регионам и проводят обучение сотрудников московских отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания в освоении работы по регистрации брака иностранных граждан.

Архив Дворца бракосочетания № 4 включает 224,45 тыс. записей акта о заключении брака, составленных с октября 1981 по настоящее время. Также в архиве хранятся записи акта о заключении брака, составленные Дворцом бракосочетания №2 с мая 1962 года до момента его закрытия в феврале 1993 года. Архив Дворца № 2 насчитывает 256 613 записей.