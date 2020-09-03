Необходимые резервы по мощности и топливу создали в Москве в рамках подготовки к зиме

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Системы ресурсоснабжения в Москве обеспечены необходимым резервов мощности в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсноснабжающих компаний. Городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который способен обеспечить потребность развития городской инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что резерв по тепловой мощности составляет 57%, газоснабжению - 27%, водоснабжению - 56%, по электросетям - 19% и водоотведению - 39%. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период".

По словам заммэра, уже десятый год подряд город проводит без аварийных отключений потребителей, несмотря на это, в городе имеется нормативный запас резервного топлива. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду в городе созданы резервы по топливу - 378 тыс. т по углю, 357 тыс. т по мазуту и 25,3 тыс. т по дизельному топливу. Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток.

"Для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены около 1,5 тыс. аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения", - добавил Бирюков.