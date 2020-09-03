"Мосволонтер" запустил цикл обучающих программ для школьников и студентов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ресурсный центр "Мосволонтер" запустил цикл обновленных обучающих программ по развитию добровольческих и личностных навыков волонтеров, в том числе для учеников школ и студентов первых курсов. Об этом сообщается в четверг на портале мэрии.

"С начала учебного года ресурсный центр "Мосволонтер" запустил цикл обновленных обучающих программ по развитию добровольческих и личностных навыков волонтеров. Ключевая программа для школьников "Первый шаг" ориентирована на начинающих волонтеров. Учеников 1-11 классов, а также студентов первых курсов познакомят с направлениями волонтерства и профессиями, востребованными в социальной сфере", - говорится в сообщении.

Программа популяризирует идеи добровольчества среди школьников, способствует развитию активности молодежи, рассказывает о видах волонтерской деятельности и возможностях участия в ней. В планах на этот год - реализация программы совместно с московским центром "Патриот.Спорт".

В сообщении отмечается, что все образовательные программы "Мосволонтера" делятся на три направления - для новичков, опытных добровольцев и организаторов волонтерской деятельности. Так, обучающая программа "Включайся!" направлена на базовую подготовку волонтеров в возрасте от 14 лет. Она предлагает двухдневный интенсив в формате марафона по саморазвитию. Ее планируют провести в сентябре-октябре. В рамках обучения участники познакомятся с добровольчеством, узнают больше о волонтерской деятельности, этике, структуре добровольческих корпусов.

За первое полугодие 2020 года в рамках "Первого шага" состоялось восемь занятий, в которых приняли участие 272 человека. После программа была приостановлена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С сентября начнутся мастер-классы, тренинги, лекции, которые проведут сотрудники "Мосволонтера", педагоги и партнеры ресурсного центра, в том числе в режиме онлайн. В 2019 году обучение прошли около 9,2 тыс. москвичей.

Подробнее узнать о волонтерских программах для школьников можно на официальном сайте "Мосволонтера", а также на страницах в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.