Собянин открыл движение по автодороге Марьино - Саларьево в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг движение по автодороге Марьино - Саларьево и выезду из поселка Коммунарка на МКАД.

"В этом году, несмотря на пандемию, будет построено 90 км дорог. Сегодня строители сделали подарок ко Дню города, запускаются две магистрали - дублеры Калужского и Киевского шоссе", - сказал Собянин журналистам. Он добавил, что открытие этих дорог не только разгрузит столичные магистрали, но и позволит жителям быстрее добираться до метро.

Автодорога Марьино - Саларьево проходит параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Строительство новой трассы протяженностью 13,6 км началось в декабре 2017 года и завершено в сентябре текущего года.

Строительство выезда из поселка Коммунарка на МКАД с транспортной развязкой началось в октябре 2017 года и также завершено в сентябре текущего года. В рамках проекта было построено 7,4 км дороги, включая эстакаду-съезд в районе ТК "Фуд Сити".

Всего, согласно данным пресс-службы, с начала 2020 года в Москве обеспечен ввод 81,6 км дорог. Кроме того, в 2021-2023 годах планируется построить еще около 314 км дорог.