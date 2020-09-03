Специалисты центра "Лидер" МЧС провели дезинфекцию Ленинградского вокзала Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ленинградский вокзал Москвы продезинфицирован специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ, сообщает корреспондент ТАСС.

Восемь сотрудников управления радиационной, химической и биологической защиты центра обработали залы ожидания, камеры хранения, билетные кассы и служебные помещения от коронавируса. Общая площадь продезинфицированных поверхностей составила 11 443,1 кв. м. Также была обработана привокзальная площадь и перроны на 6,5 тыс. кв. м.

"В работе сотрудники применяли дезинфекционные ранцевые комплекты и дезинфекционное средство "Гелиохлор", которое безопасно для людей", - уточнили ТАСС сотрудники "Лидера".

Специалисты МЧС неоднократно обрабатывали вокзалы Москвы в период пандемии коронавируса. Подобные мероприятия министерство проводит также по всей стране, включая соцобъекты, транспортную инфраструктуру, образовательные и иные учреждения и собственные объекты.