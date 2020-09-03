Памятник Петру I Зураба Церетели представили в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Скульптурную композицию "Император Петр I", созданную народным художником РФ, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, представили на территории жилого комплекса "Петровский парк" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мне понравился проект, хороший район. Здесь рядом Петровский парк, мне показалось логичным установить здесь памятник первому императору. Я очень жду мнения народа. Если понравится, я буду продолжать еще, потому что у меня еще есть задумки", - сказал он журналистам.

Памятник исполнен в бронзе, его высота более 5 м. Скульптура установлена в центре внутреннего двора комплекса.

Церетели отметил, что планирует продолжать работать с исторической тематикой и создавать монументы выдающихся персоналий отечественной истории.

Скульптор ранее уже обращался к образу Петра I, он стал автором монументальной скульптурной композиции "300 лет Российскому флоту. Петр I" в Москве (1997) и памятника Петру I в Санкт-Петербурге (2006).

О Церетели

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году начал работу в Институте этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х - начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве.

В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах - главный художник МИД СССР, в 1980 - главный художник Олимпийских игр в Москве, с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах - США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других.