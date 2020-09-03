В Москве в память о жертвах теракта в Беслане выпустили в небо 334 белых шара

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Траурные мероприятия прошли в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях в Беслане в Северной Осетии 1-3 сентября 2004 года. В Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках прошла панихида, сообщили журналистам в четверг в постоянном представительстве Республики Северная Осетия - Алания при президенте РФ.

"К памятнику жертвам теракта у храма возложили венки и цветы. К подножию монумента клали игрушки и воду, так не достающую заложникам в дни захвата школы. Из года в год в течение всего траурного дня на площади перед церковью цветы оставляют все желающие", - говорится в сообщении.

В 13:05 мск, когда 16 лет назад в школе Беслана прозвучал первый взрыв, возле храма в небо выпустили 334 белых шара в память о каждой жертве теракта. Траурные церемонии в четверг прошли на всех кладбищах Москвы и Московской области, где захоронены бойцы и спасатели, погибшие при освобождении заложников. Цветы возложили к могилам героев на Николо-Архангельском кладбище в Москве, в деревне Юрово Раменского района, в городе Жуковском. В деревне Мураново Московской области, где в память о погибших создан парк, прошла панихида и возложение цветов.

"Каждый год 3 сентября в Москве у памятника жертвам трагедии на Солянке собираются все те, кого коснулась беда - повзрослевшие бывшие заложники, родные погибших спецназовцев, врачи, которые помогали пострадавшим восстановиться. Каждый год сюда приходят сотни неравнодушных людей. Это нужно каждому из нас - принести цветы, поставить воду к подножию монумента, почтить память погибших минутой молчания", - сказал зампред правительства Северной Осетии, полномочный представитель республики при президенте РФ Борис Джанаев, слова которого приводятся в сообщении.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. С этой трагедией связано учреждение в России Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который с 2005 года отмечается 3 сентября.