Фотовыставка "Кавказ без границ" откроется в Москве 8 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "Кавказ без границ", на которой будут представлены работы участников онлайн-конкурса, организованного порталом "Это Кавказ", откроется 8 сентября в саду им. Баумана в Москве. Об этом сообщили в четверг организаторы мероприятия.

"Торжественное открытие фотовыставки "Кавказ без границ" состоится 8 сентября в 11:00 в саду им. Баумана в Москве. Посетители увидят лучшие работы победителей фотоконкурса, который проходил в онлайн-формате на сайте "Это Кавказ", - отметили в оргкомитете.

Цель фотоконкурса - объединить талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа, а также познакомить жителей и гостей России с богатством культурно-исторического наследия и красотой макрорегиона.

"Захватывающие дух пейзажи, древние памятники архитектуры, открытые люди, яркие праздники и широкие застолья - Северный Кавказ можно назвать одним из самых вдохновляющих регионов России. Экспозиция выставки состоит из лучших фоторабот в номинациях "Люди", "Город", "Село", "Пейзаж", "Спорт", "Душа Кавказа", "Кухня", "С высоты птичьего полета", "Мобильная фотография" и специальной номинации от информационного портала "Это Кавказ", - отметили организаторы.

В церемонии торжественного открытия фотовыставки "Кавказ без границ" примут участие представители оргкомитета, победители фотоконкурса и почетные гости.

Фотоконкурс "Кавказ без границ" проводился информационным агентством ТАСС и Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ". Ознакомиться с работами победителей можно на официальном сайте конкурса.