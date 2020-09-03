Два онлайн-проекта запустили в Москве для музыкантов и художников

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Музыканты и художники могут принять участие в двух онлайн-проектах, которые организовал Московский продюсерский центр совместно со столичным департаментом культуры. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе департамента.

"Московский продюсерский центр 3 сентября открыл сбор заявок на участие сразу в двух онлайн-проектах для творческих людей - музыкальном "Спой по-новому | Саундтрек" и проекте для художников "Искусством вовнутрь". Сбор заявок в оба проекта продлится до 25 сентября", - рассказали в пресс-службе.

По словам организаторов, музыкальный онлайн-проект реализуется совместно с киностудией им. Горького, он предлагает участникам по-новому исполнить саундтрек "Позвони мне, позвони" из знаменитой отечественной кинокартины "Карнавал". Мероприятие пройдет в три этапа. Жюри проекта будет оценивать заявки участников по следующим критериям: оригинальность новой версии трека, исполнительское мастерство, общее впечатление.

"На первом этапе музыкант или коллектив заполняет анкету. На втором этапе эксперты определяют финалистов, среди которых определится один победитель", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что победитель получит главный приз: съемку авторского клипа от платформы "Моспродюсер" и киностудии им. Горького.

В онлайн-проект "Искусством вовнутрь" приглашаются современные художники, работающие в разных техниках росписи. Финалисты попадут в базу художников и получат возможность принять участие в арт-проектах Московского продюсерского центра. А работы пяти победителей будут представлены на знаковых культурных площадках Москвы.

О центре и проектах

Целью проекта "Спой по-новому" Московского продюсерского центра является поиск нового звучания любимых хитов. В свою очередь арт-проект "Искусством вовнутрь" направлен на интеграцию Street art внутрь интерьерной среды, чтобы повысить социальную и культурную значимость уличного искусства, сломать стереотипы и преобразовать интерьерное пространство в выставочное. Данные мероприятия пройдут во второй раз.

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением талантливых представителей современного искусства в Москве. "Моспродюсер" выступает ресурсным центром по обеспечению крупных городских мероприятий творческим контентом.