Москвичи с мая в пять раз реже обращались в службу "112" в связи с коронавирусом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Число обращений москвичей в службу "112" в связи с коронавирусом уменьшилось в пять раз с мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в мегаполисе уменьшилось количество вопросов о коронавирусной инфекции, поступающих по номеру "112". Если в мае принято 6,5 тыс. звонков, то в августе обратились 1 294 раза", - сказали в департаменте. В июне в связи с пандемией поступило 2,5 тыс. обращений.

Общее число обращений по сравнению с июнем (203 тыс.) выросло и составило 227 тыс. Аварийные службы Комплекса городского хозяйства вызывали 55 тыс. раз, полицию - 51,6 тыс., помощь скорой была необходима 46 тыс. раз, пожарных и спасателей - 4,9 тыс., для вызова аварийной газовой службы обратились 1,3 тыс. раз. За справочно-консультационной информацией в службу "112" Москвы позвонили 23,4 тыс. раз. В круглосуточном режиме 45 операторов службы "112" столицы принимают звонки.