В "Москино" заявили, что посещаемость кинотеатров сети упала на 71%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Посещаемость кинотеатров "Москино", открывшихся 1 августа после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, в августе упала на 71%. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе киносети.

"Посещаемость за август 2020 меньше на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2019, не учитывая посещаемость нового летнего кинотеатра "Москино" в парке искусств "Музеон", которого в прошлом году не было. Посмотрим, что будет в сентябре с выходом долгожданных новинок проката - фильма "Довод" Кристофера Нолана и диснеевской "Мулан", которые во многих кинотеатрах "Москино" будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, в отличие от других московских кинотеатров", - рассказали в пресс-службе.

В киносети отметили, что показы фильма "Довод" пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами в кинотеатрах Москино: "Искра", "Салют", "Полет", "Звезда", "Факел", "Юность", "Вымпел" и в летнем кинотеатре "Москино Музеон", а "Мулан" - в "Салюте", "Звезде", летнем кинотеатре "Москино Музеон" и "Юности".

"Москино" - учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно организация проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами, а также курирует общегородскую акцию "Ночь кино". В сеть входят 14 кинотеатров, в том числе "Космос", "Салют", "Звезда", "Факел" и "Юность". В синематеке "Москино" хранится около девяти тысяч пленочных копий советской классики.