Площадь Революции в центре Москвы украшают ко Дню города цветами и фигурами динозавров

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Цветочные композиции и арки, световые и цветочные инсталляции с надписями "Москва 853, День города" устанавливают на площади Революции в центре столицы. Об этом передает в четверг корреспондент ТАСС.

Оформление инсталляций выполнено в белом, красном и синем цветах. Кроме того, на площади размещают металлические буквы "М.О.С.К.В.А.", высотой более 2 м и обрамленные цветами и зеленью. Здесь же празднично оформленные лавочки, деревья в кадках и кубических коробах. Под деревьями установлены деревянные фигуры динозавров.

В Москве 5-6 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города. Масштабных народных гуляний, включая фестиваль на Тверской улице, не будет, праздник пройдет без традиционного фейерверка.

Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.