Бизнес-омбудсмен Москвы призвала продлить меры поддержки для бизнеса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ситуация в бизнесе Москвы осенью может оказаться очень тяжелой, если власти не продлят налоговые и другие отсрочки, введенные как меры поддержки в условиях пандемии. Об этом заявила ТАСС в четверг Уполномоченный по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева.

"Пока действует отложенный спрос. Но все понимают, что когда закончится действие всех отсрочек: и по налогам, и по платежам, начнется тяжелая ситуация. Бизнес просит продлить на два года", - сказала она на полях третьего Столыпин-форума.

Кроме того, актуальной мерой поддержки бизнеса в Москве Минеева назвала снижение процента по упрощенной системе налогообложения. Она напомнила, что подобное снижение провели в других регионах, несмотря на то, что "нигде не было такой колоссальной поддержки, как в Москве".

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.