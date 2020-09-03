Более 41 тыс. компаний Москвы получили антикризисную поддержку

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы оказали антикризисную поддержку свыше 41 тыс. организаций, пострадавших во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В период пандемии для поддержки экономики правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер общим объемом порядка 85 млрд рублей, которые дополнили федеральные меры поддержки.

"В Москве мерами поддержки московского правительства охвачены 41,1 тыс. организаций, в которых работает 767,6 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что меры поддержки решали сразу несколько задач: они помогли компаниям преодолеть кассовый разрыв при обнулении входящего потока и удержать сотрудников, поддержать спрос, а также избежать роста безработицы. Один из крупнейших аудиторов мира, компания EY, назвал московские меры поддержки в числе лучших в мире: по сбалансированности, разнообразию и скорости предоставления.

Меры поддержки делятся на четыре крупные категории: освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости; субсидии и гранты малому и среднему бизнесу; отсрочка платежей по налогам; гранты собственникам коммерческой недвижимости, призванные снизить стоимость аренды не только городской, но и частной недвижимости.

"Кроме того, на поддержку граждан город направит почти 50 млрд рублей. Различными мерами поддержки уже воспользовалось больше половины москвичей - 7,9 млн человек на 35,7 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.