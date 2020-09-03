В Москве в честь Дня города пройдет фотокросс "Природные пейзажи 2020"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Дирекция природных территорий "Тропарево и Теплый Стан" ГПБУ "Мосприрода" объявила о начале фотокросса "Природные пейзажи 2020" в честь Дня города. Фотографии от жителей столицы принимаются с 7 по 27 сентября, сообщила в четверг пресс-служба департамента природопользовании и охраны окружающей среды города Москвы.

"На фотокросс принимаются уникальные снимки природных территорий в электронном виде, не более двух на каждого участника. Фотографии должны быть сделаны во время проведения фотокросса. Прислать работы с геолокацией можно с 7 сентября по 27 сентября по электронной почте troparevo_oopt@mail.ru с темой письма "Моспейзажи2020" или выложить в Instagram с хештегом #моспейзажи2020", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обязательным условием фотокросса является подписка на аккаунт @mospriroda. Итоги конкурса объявят 11 октября. Лучшие фотоработы выставят в Instagram @troparevotepliystan.