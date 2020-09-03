Почти 700 автомобилей без номеров эвакуировали на спецстоянки в Москве за лето

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около 700 автомобилей без номеров эвакуировали на спецстоянки за летние месяцы в Москве. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Машины без номеров, оставленные в общественных местах, могут быть причастны к преступной деятельности или находиться в угоне. Поэтому их перемещают на спецстоянки для дальнейшей проверки. В частности, этим летом часть из 682 машин числилась в розыске", - говорится в публикации.

Там уточняется, что 99 из перемещенных машин - марки BMW, 91 автомобиль - Mercedes, 49 машин - марки Toyota, 24 - Audi, 20 эвакуированных машин - Porsche.

"Если вы заметили автомобиль без номеров, можете самостоятельно обратиться в правоохранительные органы по телефону 102 или 112 и сообщить о нем", - отмечается в публикации.