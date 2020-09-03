Директора театров Москвы считают реальной заполняемость зрительных залов на 70%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Увеличение возможной заполняемости зрительных залов в театрах до 70% является реальным и поспособствует решению финансовых трудностей. Такое мнение ТАСС выразили руководители театров федерального и московского подчинения.

Ранее статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, выступая на видеоконференции министров культуры стран БРИКС, сообщила, что возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить до 70% с середины сентября.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отметил, что позитивно оценивает такое решение. "Конечно, билеты приобретаются с большей осторожностью, чем до пандемии. Это понятно. Но тем не менее количество людей, которые хотят пойти в театр, вполне достаточное. Я почти уверен, что если спектакль хороший, интересный, то заполняемость зала на 70% в ближайшее время вполне реальна", - считает он.

Директор Театра наций Мария Ревякина подчеркнула, что разрешение заполнять зал на 70% необходимо театру финансово. "Пока мы не можем содержать имущество нормально, платить налоги, держать достойный уровень зарплаты", - пояснила она.

Ревякина напомнила, что театр начал продавать билеты в августе при 50% заполняемости. "Вначале продажи не могу сказать, что шли оптимистично. Если говорить о 50-процентной рассадке, при этом условии, на сегодняшний день у нас продано 75% билетов", - сказала директор театра. По ее словам, сейчас рассадка осуществляется через два посадочных места, для соблюдения 70% рассадки зрители будут рассаживаться через одно кресло.

Как отметила директор Театра наций, театр установил невысокие цены на билеты на начало сезона. "Надеюсь, люди пойдут. В театре, мне кажется, заразиться сложнее, чем в общественном транспорте. Все будет зависеть от ситуации с пандемией, от готовности зрителей приходить", - сказала она и добавила, что все санитарные требования соблюдаются, зрителей просят носить маски, предлагают санитайзеры, следят за дистанцией.

Жизнь дороже любого спектакля

Директор Московского театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер подчеркнул, что театр также заполняет зрительный зал на 50%. "Я полностью доверяю руководителю города Москвы Сергею Семеновичу Собянину, который под контролем держит распространение коронавируса в Москве", - добавил он.

Относительно 70% рассадки, Варшавер отметил, что театр к такому решению готов. "Конечно, Ленком готов продавать 100% билетов, но главное, чтобы не случилось заражения. Жизнь дороже любого спектакля, - уверен директор театра. - Когда мэр Москвы и руководитель департамента культуры Александр Кибовский дадут нам другое указание относительно большей заполняемости зала, мы его с удовольствием будем выполнять".

Варшавер также поделился, что накануне 2 сентября, когда "Ленком" открыл новый сезон и был дан первый спектакль "Ва-банк", зрители подходили к нему и благодарили за то, что в театре в смысле санитарных мер все продумано основательно от входа до выхода.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Московская мэрия разрешила с 1 августа возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, при заполняемости не более чем на 50%.