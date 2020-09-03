Обороты торговли в Москве выросли в августе на 10,9% после ограничений

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство отраслей Москвы восстановились после ограничений. В частности, оборот торговли вырос в августе на 10,9% по отношению к аналогичным показателям 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Практически все отрасли московской экономики демонстрируют высокие темпы роста при выходе из карантинных ограничений. Один из самых заметных секторов экономики Москвы - торговля - восстановился в полном объеме. Отрасль демонстрирует высокие темпы роста оборотов и заметно превышает показатели прошлого года. Потери апреля-мая были компенсированы приростами июня-августа: рост в июле 2020 года составил 18,4% к прошлому году, в августе 10,9%", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что заметнее всего выросла непродовольственная торговля: в июле рост составил 29,7% по сравнению с прошлогодним показателем. Сфера услуг также показала быстрые темпы роста при выходе из карантинных условий, однако показатели прошлого года пока не достигнуты: в июле 2020 года отставание от прошлогоднего показателя составило 3,5%, в июле - 6,2%. В том числе это связано с тем, что из-за закрытых границ часть сферы услуг, в первую очередь, индустрия гостеприимства, все еще не может вернуться к работе в полном объеме.

Только за первое полугодие 2020 года Москва осталась без почти 6 млн туристов, в сравнении с аналогичным показателем 2019 года падение превысило 50%: если в 2019 году за первое полугодие в город приехали 11,5 млн туристов, то в этом году цифра составила всего 5,5 млн. В результате бюджет города не досчитался порядка 35,6 млрд поступлений. Тем не менее после снятия основных ограничений в Москве фиксируют рост внутреннего туристического потока. Только за июль в Москве уже побывало более 1,5 млн туристов из регионов РФ.

"В целом общий оборот торговли и услуг стабилизировался, показатель по итогам июля-августа 2020 составляет порядка 891 млрд рублей в месяц, что на 3% превышает показатель июля-августа прошлого года. Все крупные предприятия Москвы вернулись к работе и сумели достигнуть докризисных темпов: рост индекса промышленного производства обрабатывающих отраслей в июле 2020 года к июлю 2019 г. составил 10,2%. Этот прирост наполовину компенсировал снижение, наблюдавшееся в апреле-мае", - добавили в пресс-службе.

В лидерах по приросту в первом полугодии - химическое производство, где рост составил 172%, производство машин и оборудования 135,6% фармацевтика (+24%), пищевые продукты (+10%), компьютеры (+9%). Восстанавливает обороты и сектор МСП. В июле 2020 года рост оборотов сектора к предыдущему месяцу составил 22,4%, отставание от оборотов за август прошлого года - всего 6%. Столичное правительство особенно внимательно следит за состоянием этого сектора экономики, которому пришлось сложнее всего в период ограничений, поэтому именно на его поддержку было направлено большое число антикризисных мер московского правительства.