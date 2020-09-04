Бытовки загорелись в парке Северного речного вокзала в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Строительные бытовки на площади 70 кв. метров загорелись в парке Северного речного вокзала в Москве, в настоящее время огонь потушен. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Ленинградском шоссе в районе парка Северного речного вокзала произошло загорание строительных бытовок. Площадь возгорания составила 70 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Масштабная реставрация исторического Северного речного вокзала началась в августе 2018 года, затем стартовала реконструкция окружающей его территории, где обновляют водный причал, обустраивают парк и прогулочную набережную. Завершить реставрацию вокзала планировалось ко Дню города. В будущем здесь появится канатная дорога, связывающая районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. Также Северному речному вокзалу хотят вернуть транспортную функцию: планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки и развивать новые туристические маршруты.