Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в выходные из-за Дня города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московские службы городского хозяйства переведут на усиленный режим работы в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэр Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков.

Он отметил, что также будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Заммэра добавил, что в круглосуточном режиме будут дежурить аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города. Кроме этого, в готовность приведены все возможные источники аварийного питания.

В Москве 5-6 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города. Масштабных народных гуляний, включая фестиваль на Тверской улице, не будет, праздник пройдет без традиционного фейерверка.

Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.