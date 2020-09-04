Более тысячи НКО подали заявки на конкурс грантов мэра Москвы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Более тысячи некоммерческих организаций (НКО), которые реализуют социально ориентированные проекты для жителей столицы, подали заявку на участие в конкурсе грантов мэра Москвы. Это почти в два раза превышает показатель прошлого года, сообщается в пятницу на портале мэрии.

"На конкурс грантов мэра Москвы подали заявки более тысячи НКО. Самой популярной оказалась номинация "Молодежь Москвы" - 198 поданных заявок. 152 заявки мы получили в номинации "Наше наследие" и еще 126 - в номинации, посвященной спорту и здоровому образу жизни", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Чиновница напомнила, что в этом году конкурс проходит в 12 номинациях, среди которых также "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность", "Семейная Москва", "Гражданские инициативы", "Творческая Москва" и "Городские инновации". Подать заявку можно было в одной из них на выбор. В подготовке к конкурсу участвовали 1143 представителя 575 НКО. Сотрудники известных благотворительных фондов и эксперты помогали доработать проект и подготовить заявку. Кроме того, было организовано 32 мастер-класса, а в коворкинг-центрах НКО проводились бесплатные консультации.

Прием заявок завершился 28 августа. 9 сентября на сайте грантымэра.душевная.москва опубликуют итоговый список претендентов на грант. В этом году конкурс проходит в обновленном формате. Так, выигранные средства победители получат сразу в полном объеме, а не частями, как раньше. Эту сумму увеличили: организации, которые работают больше одного года, могут получить поддержку до 5 млн рублей, а те, кто работает от шести месяцев - до 500 тыс. рублей.