Исторические квизы и флешмобы в режиме онлайн подготовили в Москве для детей и родителей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Центры творчества в Москве подготовили для детей и их родителей исторические квизы, флешмобы и мастер-классы в режиме онлайн, посвященные празднованию Дня города 5 и 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"В этом году Москва отмечает свой 873-й день рождения. По сложившейся традиции празднование Дня города пройдет в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. Для юных жителей столицы и их родителей учреждения дополнительного образования подготовили мастер-классы, флешмобы, исторические квизы, лекции и концерты в режиме онлайн", - сказали в пресс-службе.

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма 5 сентября в 12:00 для жителей столицы разных возрастов впервые проведет развлекательно-познавательную интеллектуальную игру #IQМосква. Участие в игре коллективное. Необходимо объединиться в команды, выбрать капитана, придумать оригинальное название и зарегистрироваться. В ходе игры ведущий будет задавать вопросы, связанные с историей и современной жизнью столицы в формате квиза.

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара 5 сентября в 12:00 приглашает детей старше шести лет и взрослых на хит-парад "Песни о Москве". Гости вспомнят песни, связанные с Москвой, по заданному слову, а также по описанию песни. 6 сентября в 12:00 для горожан старше 6 лет пройдет мастер-класс "Московский калач. Русская кулинария. Исчезающие виды". Участники не только приготовят настоящий московский калач, но и познакомятся с его историей, а также ответят на вопросы викторины. Интеллектуальная битва "Московский квиз" 6 сентября в 14:00 позволит ребятам старше 12 лет проверить свою эрудицию, логику и сообразительность, а также больше узнать о традициях столицы, ее жителях и культурной жизни. Для участия в игре необходимо собрать команду до пяти человек, а капитану команды нужно пройти регистрацию до 18:00 5 сентября.

"Московский дворец пионеров 5 сентября в своих социальных сетях выложит видеоролик проекта "Дети о Москве", в котором ребята расскажут о знаковых уголках столицы. Юные знатоки космоса в праздничный день будут вовлечены в программу "Осеннее небо Москвы", в ходе которой они совершат виртуальную прогулку по звездному небу, научатся находить самые яркие созвездия, обсудят важные астрономические события 2020 года. Для любителей игр и забав состоится специальный праздник "Играй, город!". Чтобы присоединиться к нему, необходимо зайти на страницу игротеки Московского дворца пионеров в одной из социальных сетей", - добавили в пресс-службе.