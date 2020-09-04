Центры занятости с начала года трудоустроили около 60 тыс. москвичей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Столичные центры занятости трудоустроили около 60 тыс. москвичей с начала года, количество активных вакансий вышло на докризисный уровень, сообщается в пятницу на портале мэрии Москвы.

"Благодаря содействию центров занятости с начала года были трудоустроены около 60 тыс. человек. С началом пандемии нам удалось оперативно перевести все услуги службы занятости в онлайн, в том числе содействие в поиске работы. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту количества вакансий и ожидаем, что рынок труда будет еще более активен с начала осени, так как многие вернутся из отпусков. С 15 марта уже трудоустроены более 45 тыс. человек, а всего с начала года - около 60 тыс.", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В поиске работы соискателям помогают центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера". Они оказывают всестороннюю поддержку в трудоустройстве, начиная с помощи карьерных консультантов и заканчивая обширной базой вакансий. Сейчас в банке центра занятости населения "Моя работа" более 80 тыс. вакансий, и их количество ежедневно увеличивается - во время пандемии их было около 40 тыс. В распоряжении карьерных экспертов также порядка 110 тыс. предложений от крупного агрегатора вакансий.

Самые распространенные и востребованные вакансии сейчас связаны с продажами, IT-услугами, логистикой, работой кол-центров, а также с не требующими особой квалификации специальностями, интегрированными в цифровую экономику. Карьерные эксперты службы занятости помогают не только найти подходящие вакансии, но и проходят весь путь с соискателем - от составления резюме до помощи в адаптации на новом рабочем месте. Если соискатель хочет поменять профессию или понимает, что необходимо улучшить знания в своей специальности, эксперт может дать направление на дополнительное профессиональное обучение или переквалификацию.

Кроме того, центром занятости "Моя работа" оказывается помощь, в том числе и финансовая, для самозанятых и предпринимателей. Содействие в поиске подходящей работы можно получить в формате личного приема, обратившись в один из отделов трудоустройства, открытых уже в 50 центрах госуслуг "Мои документы", или во флагманский центр "Моя работа" на улице Щепкина.