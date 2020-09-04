Почти 70 новых точек бесплатного Wi-Fi появилось внутри Садового кольца в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Около 70 новых точек для подключения к бесплатной городской сети Wi-Fi установили на улицах Москвы внутри Садового кольца. До конца года планируют установить еще порядка 300 дополнительных точек доступа на центральных улицах, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

"Дополнительные точки доступа появились на Тверской улице и Бульварном кольце. Таким образом, зона покрытия Wi-Fi стала плотнее, что обеспечило горожан и туристов еще более стабильным беспроводным интернетом. В наших планах - установить на центральных улицах еще около 300 дополнительных точек доступа до конца 2020 года", - приводятся слова руководителя продукта "Общегородской Wi-Fi" в Департаменте информационных технологий Москвы Александра Харитонова.

Решение о создании сети Wi-Fi на центральных улицах было принято в 2016 году. Работы начались с Тверской улицы, Тверского и Цветного бульваров. Ко Дню города в 2016-м специалисты установили 200 точек доступа и еще 910 - к концу года.

Сегодня в столице более 19,8 тыс. точек подключения к бесплатному безлимитному интернету, из них более 3 тыс. работают внутри Садового кольца и в пределах Третьего транспортного кольца. Кроме того, Wi-Fi действует в 162 корпусах общежитий 32 вузов, там установлено более 11,6 тыс. точек подключения.