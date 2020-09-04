В Москве еще 1 196 человек выздоровели после коронавируса

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число пациентов, выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции, в Москве за сутки выросло на 1 196 - до 219 095. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 196 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 219 095", - сказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся после коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.