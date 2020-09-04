Собянин: значительная часть москвичей получила естественный иммунитет от коронавируса

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Значительная часть жителей российской столицы получила естественную иммунизацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил в интервью телеканалу НТВ мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, вирус никуда не ушел, но при этом мы пиковые заболевания прошли, причем прошли в таком щадящем режиме, без какой-то гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали, но прошли. И все-таки значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию", - сказал он.

Собянин отметил, что в совокупности с санитарными мерами, которые вводили власти, "это сгладило и увело пандемию на такой уровень, который приемлем" для того, чтобы горожане нормально работали и жили.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. По указу мэра столицы с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.