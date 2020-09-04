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В московском метро появились карты "Тройка", посвященные Дню города

Тираж тематических карт составил 10 тыс., их можно приобрести во всех кассах и билетных автоматах метро

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка" и билеты "Единый", посвященные Дню города Москвы, появились в кассах и билетных автоматах столичной подземки. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"Уже в эту субботу пройдет День города! В честь этого мы сделали тематические "Тройки" и "Единые", посвященные 873-му Дню рождения Москвы. Тематические карты можно купить во всех кассах и билетных автоматах московского метро уже с сегодняшнего дня", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на тематические "Тройки" и билеты "Единый" нанесен праздничный логотип - "Музейная Москва 873". Тираж тематических карт составил 10 тыс., а проездных билетов - 400 тыс. экземпляров.

В Москве 5-6 сентября пройдут праздничные мероприятия ко Дню города. Масштабных народных гуляний, включая фестиваль на Тверской улице, не будет, а праздник пройдет без традиционного фейерверка. Основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Их главной темой станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая открылась 1 сентября.

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