Собянин предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Осенью столица может столкнуться с осложнением ситуации с коронавирусом в связи с началом учебы и возвращением людей с дач, сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пандемия еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты - в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих", - написал он.

Мэр отметил, что возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на дистанционный формат работы.

На данным момент количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилось примерно в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями. Порядка 4 тыс. пациентов с коронавирусом остаются в больницах, каждый десятый болеет в тяжелой форме.

"В первые дни мая число выявляемых случаев заражения превысило 6 тыс. в сутки. Большинство москвичей находилось в режиме самоизоляции, не работали стройки и заводы, а количество пассажиров метро сократилось в 5 раз. Но уже к началу августа город вернулся к обычной жизни, москвичи вновь ходят на работу и ездят на метро. Количество выявляемых случаев заражения снизилось примерно в 10 раз от пиковых значений", - написал мэр.

Собянин отметил, что по-прежнему более 600 человек в день получают положительный тест на коронавирус.

По словам мэра Москвы, итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе. "Итоговый уровень заболеваемости в Москве будет примерно таким же, как в любом другом крупном европейском или американском городе. Я глубоко убежден, что мы прошли через пандемию с минимально возможными потерями неслучайно. И везение тут ни при чем. Москва не готовилась к пандемии, но, тем не менее, город был готов к ней", - написал мэр.

Он уточнил, что первые новости о коронавирусе из китайского Уханя пришли в Москву в начале января, 2 марта врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом у москвича, вернувшегося из Италии. Режим повышенной готовности ввели в столице 5 марта, и власти начали постепенно закрывать город.

"По общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города. Мы не допустили коллапса здравоохранения, смогли защитить старшее поколение, да и экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть", - подчеркнул Собянин.

По словам мэра, ключевую роль для такого развития ситуации сыграли несколько факторов: "адекватная реакция на возникшую угрозу, прочный фундамент и достаточные ресурсы, поддержка и сотрудничество москвичей". Собянин уточнил, что миллиарды рублей, дополнительно поступившие в бюджет благодаря росту туризма, общепита, торговли, малого и среднего бизнеса, промышленности, строительства и инноваций, создали запас прочности, позволивший выдержать "удар, который пандемия и падение цен на нефть нанесли городским финансам".

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. За последние сутки в городе выздоровели 1 196 человек, общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции составило 219 095. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения, выздоровели 826 935 человек, умерли 17 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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